Глава Прикамья - интервью на старте
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Среда 6 декабря 2017 года
Прихожане Пермской православной общины глухих и слабослышащих, что при Свято-Троицком Стефановом мужском монастыре, совершили поездку в Сергиев Посад Московской области - посетили Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.
Тур состоялся по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия - как одно из мероприятий проекта «Наша вера на ладонях», победившего в конкурсе малых грантов «Православная инициатива 2017». Прикамских паломников сопровождал иеромонах Алексий (Точилкин), духовник общины глухих.
В пресс-службе митрополии «Звезде» рассказали, что в главном соборе Лавры пермяки приняли участие в Божественной литургии с сурдопереводом, а позже для них были проведены сурдо-лекции о преподобном Сергии Радонежском и 700-летней истории обители.
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