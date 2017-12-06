Пермская краевая газета

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Среда 6 декабря 2017 года

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Новости

16:48  27.08.17 События

Прихожане Пермской православной общины глухих и слабослышащих, что при Свято-Троицком Стефановом мужском монастыре, совершили поездку в Сергиев Посад Московской области - посетили Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.

Тур состоялся по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия - как одно из мероприятий проекта «Наша вера на ладонях», победившего в конкурсе малых грантов «Православная инициатива 2017». Прикамских паломников сопровождал иеромонах Алексий (Точилкин), духовник общины глухих.

В пресс-службе митрополии «Звезде» рассказали, что в главном соборе Лавры пермяки приняли участие в Божественной литургии с сурдопереводом, а позже для них были проведены сурдо-лекции о преподобном Сергии Радонежском и 700-летней истории обители.

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