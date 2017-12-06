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Хотя скандалы с участием деятелей искусства стали уже привычным делом, но этот всё равно выглядит уникальным.

Речь о разгоревшихся страстях вокруг фильма «Матильда». «Всё это клевета и пошлость, оскорбляющие чувства верующих и провоцирующие на совершение экстремистских действий», – возмущаются участники околоцерковных организаций во главе с депутатом-прокурором Натальей Поклонской.

«Мне стыдно за уровень нашего общества, – парирует артист Евгений Миронов, снимавшийся в картине. – Это время невежественности и непрофессионалов. Это такой же пошлый концерт, как «Дом-2».

Казалось бы, точку в дебатах ставит режиссёр «Матильды» Алексей Учитель:

«Фильм никто не видел, ни одного кадра, фильм ещё делается, он в работе. Дискуссия вокруг него бесполезная и ненужная». Но в том-то и исключительность скандала «Не видел, но осуждаю», что даже в этом случае он не затихает.

Однако, не гонясь за жареным, у нас, пермяков, есть и иной повод обратить внимание на фильм «Матильда», не ожидая премьеры. (Она, кстати, намечена в прокате на 25 октября.) И в какой-то мере увидеть его изнутри – глазами тех, кто участвовал в съёмочном процессе.

История, рассказанная в фильме, начнётся со знакомства балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской и цесаревича Николая, для которого это было первое серьёзное увлечение. А закончится она торжественной коронацией последнего российского императора, ставшей одновременно развязкой любовного романа.

В картине есть две балетные сцены: из «Голубой птицы и принцессы Флорины» и «Черной жемчужины». Режиссёр Алексей УЧИТЕЛЬ:

– Всю хореографию в нашем фильме ставит Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета. Я рассматривал разные кандидатуры, но сделал выбор, когда увидел поставленный Алексеем потрясающий балет на музыку Адана «Голубая птица и принцесса Флорина», который невероятно тонко воссоздаёт атмосферу конца XIX века. Около 70 артистов этого театра и учащихся Пермского хореографического училища приезжали к нам на съёмки».

Алексей МИРОШНИЧЕНКО, балетмейстер:

– Передо мной стояла задача – перенести из театральной постановки «Голубой птицы…» в балетные сцены фильма настроение заката XIX века, позднего Петипа. Часть хореографии этого балета я адаптировал для киносъёмок. А некоторые фрагменты нашего спектакля, по желанию кинорежиссёра, вообще должны были войти в экранную версию без изменений. Также хореография балета «Черная жемчужина», который Петипа поставил по случаю торжественной коронации Николая II, выдержана в этой стилистике.

– Вы раньше были знакомы с режиссёром?

– Только с его работами, но не лично. Мы познакомились, когда Алексей Ефимович пригласил меня быть хореографом этой картины. Мы встретились, он рассказал, что ему хочется, я предложил свое видение, свои идеи. Вероятно, его это убедило, иначе он, наверное, пригласил бы кого-то другого.

– Что для вас значило согласие на сотрудничество: желание попробовать себя в другом жанре? Заглянуть на чужую кухню?

– Я же профессионал. Когда мне предлагают работу, а у меня есть время и творческая задача интересна, – я соглашаюсь. В данном случае мне было интересно. Это же совсем другая сфера деятельности. Ты присутствуешь на съемках, видишь, как режиссёр работает с артистами, как выстраивает мизансцены, – это потом тебе пригождается и в собственной работе. В «Матильде» я в первую очередь отвечал за балетные сцены. Но нужно было работать и с актерами. Например, Кшесинскую играла выпускница Варшавской театральной академии Михалина Ольшанска (на эту роль пробовались около 300 российских и иностранных актрис – авт.). Понятно, что человек без специального образования не может исполнить балетную партию, поэтому, конечно, в балетных сценах ее дублировала профессиональная балерина. Но в каких-то эпизодах появлялась сама актриса. И нужно было ее научить хотя бы правильно держать руки, познакомить ее с моей хореографией. Какие-то фрагменты снимали с актрисой, другие – с балериной-дублёром. Затем соединяли всё это, монтировали. Кроме того, нужно было организовать и поставить массовые балетные сцены. Разумеется, по ходу съемок многое менялось. Словом, это напряженный, трудоемкий процесс, в который вовлечено большое количество народу.

– Вы и сами сыграли в фильме эпизодическую роль…

– Да, сыграл роль хореографа Андре, который ведёт в балетном классе урок, когда туда приходит директор императорского театра. Его играет Евгений Миронов – один из моих любимых артистов. Сняться с ним в одной сцене было для меня приятной неожиданностью. Оказаться на одной съёмочной площадке с режиссёром Учителем – очень интересный опыт. Его работа – предельно качественная: всё продумано до мелочей. Весь антураж, детали интерьера, костюмов – всё настоящее, всё тщательно подобрано: старинные запонки, жёстко накрахмаленные краги (теперь я понимаю, почему у людей тогда были слуги: самому просто не застегнуть такие), часы на цепочке, трость из слоновой кости, вплоть до антикварного тазика, где героиня делает ванночку с марганцовкой. Всё это создает особую атмосферу, передает дух того времени, да, в конце концов, это просто красиво. И Учитель, с его тонким вкусом, прекрасно чувствует и воспроизводит это. Думаю, не только для меня, но и для учащихся хореографического училища это была потрясающая практика. Как говорится, такое бывает раз в сто лет. Хотя, конечно, очень отвлекает от основной работы.

Дарья ТИХОНОВА, солистка Пермского театра оперы и балета:

– Всё случилось неожиданно. «Собирайся в Петербург. Сегодня же», – услышала я в театре. – «Зачем? Почему?» – «Там разберёшься». Так я оказалась на пробах для «Матильды». Предложили показать несколько фрагментов из «Голубой птицы…». Показы затянулись до вечера. В результате стала дублёром Михалины Ольшанска (Матильды Кшесинской) в балетных сценах. Честно сказать, в тот день чувствовала себя как во сне. Это был мой первый киноопыт.

– Что в съёмках поразило новичка больше всего?

– С одной стороны, дружественная атмосфера: все готовы помочь, поддержать. С другой – нагрузкам не позавидуешь. Съёмки проходили в разных местах: в Петербурге, Мариинке и павильонах «Ленфильма», в Москве, Большом теат­ре, в Павловске. Много раз пришлось выезжать. Но несравненно больше – повторять и повторять каждую сцену, а подчас и каждое движение. А когда Михалина уезжала, то и заменять её: конечно, стоя спиной и не на первом плане. В основном же в кадре будут мои ноги.

– Не обидно за такую «дискриминацию»?

– Нисколько. Будем считать, что они у меня самые красивые.

– А если серьёзно, где вам показалось сложнее: в театре или в кино?

– В театре собираешь себя на спектакль, живёшь в образе два-три часа. А в кино, по моим ощущениям, всё время съёмок надо находиться в этом состоянии. Что, конечно, труднее. Но всё равно у меня остались положительные впечатления от встречи с «Матильдой».

Лилия ГОГОЛЕВА, заместитель директора Пермского хореографического училища:

– Поскольку в пермском спектакле «Голубая птица и принцесса Флорина» занято немало наших учащихся, то естественным был и выбор их на участие в киносъёмках. Поездке предшествовали и переговоры, и репетиции, и сборы. Поехали около 30 детей от четвероклассников 13–14 лет до 17-летних выпускников. С ними – три педагога.

– Какое самое яркое впечатление осталось у вас от этой поездки?

– Признаться, меня уже и по возвращении долго не отпускали эти картины, по ночам снились: команды «Мотор! Камера! Мотор! Камера!», одно-два движения – и снова. Дети то встают, то садятся, у кого-то лямка на пачке спустилась – «Переснимаем!», у кого-то лента на пуантах торчит – «Переснимаем!». И так бесконечно. Как приехали в Петербург, сразу попали на съёмочную площадку. Раньше казалось, что съёмки происходят гораздо проще. Но проведя здесь один день, все мы испытали шок: это такой изнурительный труд для всей съёмочной команды. Рабочий день начинался в 9 утра и заканчивался в 7–8 вечера. Не считая обеденного перерыва, практически никто не уходил со съёмочной площадки. В любом эпизоде требовалось, чтобы всё было точно и достоверно.

– А как воспринимали этот режим ребята?

– Несмотря на усталость, лица их светились. По-моему, дети были просто счастливы, что участвуют в киносъёмках, да ещё у такого мастера-режиссёра. Притом что нагрузки у них были немаленькие: кроме съёмок обязательный урок с утра, затем одевание, грим, репетиции, смена костюмов – ребята говорили, что они не уставали. Вероятно, такой настрой поддерживался и благодаря тому, что все две с лишним недели, проведённые в Петербурге, наши дети чувствовали постоянное внимание к себе. Всё было устроено на отлично: гостиница рядом со студией, диетическое питание, великолепные костюмы, потребовавшие минимальной подгонки, и даже выплата всем суточных. А в выходной ребят ждала экскурсия по городу и его музеям. На устроенный в нашу честь прощальный вечер со сладким столом благодарности пришла вся съёмочная команда, её участники говорили о том, какие способные, трудолюбивые, умные, умеющие работать пермские дети. Конечно же, они очень ждут выхода «Матильды» на экраны. А о том, как много было их рассказов и разговоров о фильме по возвращении домой, и говорить не приходится.

– Ваша оценка как педагога?

– Прежде всего встреча с таким первоклассным режиссёром и хорошим человеком, как Алексей Ефимович Учитель, – подарок всем нам: и детям, и взрослым. Поразила главная героиня в исполнении польской актрисы: в жизни, кажется, простая девушка, но когда входит в роль – поразительно меняется. Было впечатление, что у неё такая мощная харизма! Режиссёр очень умело подбирал артистов. Это историческая картина, и всё в ней так продумано и выверено, что в некоторых сценах просто мурашки по коже. Думаю, это будет очень хороший фильм.

Ну а как же недруги «Матильды»? Ручаюсь, как журналист, я не задала моим собеседникам ни одного вопроса на эту тему. Но они сами рано или поздно выходили на неё.

Алексей МИРОШНИЧЕНКО:

– Что же касается истерик вокруг фильма с требованиями изъять ряд сцен или вообще «закрыть» его, то это не что иное, как ханжеская охота на ведьм и мракобесие. Лучше бы эти активисты направили свою энергию на борьбу с откровенной пошлостью в телевизионной рекламе. Или, например, перед театром стоит памятник Ленину – но никого это не оскорбляет, хотя именно он дал приказ расстрелять царя. Это история, а она всегда неоднозначна. Так и «Матильда»: это история про живого человека, основанная на реальных фактах. В фильме есть прекрасные массовые сцены: Ходынка, крушение императорского поезда, коронация Николая II… И, что самое главное, это очень качественно сделанная картина.

Лилия ГОГОЛЕВА:

– На мой взгляд, главное в этой картине совсем не то, о чём сейчас спорят и кричат. Главное – любовь. Личная, человеческая любовь, не зависящая от званий и статусов. Всё есть: исторические события, массовые сцены, известные личности, но главной героиней движет любовь. Так что этот фильм – про любовь.

Людмила КАРГОПОЛЬЦЕВА

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