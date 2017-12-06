Глава Прикамья - интервью на старте
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Среда 6 декабря 2017 года
Теперь несовершеннолетние, отбывающие наказание в Пермской воспитательной колонии, знают, как лепить из теста. Например, чернильницы, подобные тем, что замечательно делал в тюрьме вождь мирового пролетариата. Правда, Ленин мастерил их из хлеба (наливал молоко и писал секретные цидули), но ему просто теста не давали.
«17 мгновений лета!» - так назывался летний лагерь в Гамово, который студенты факультета социальной педагогики ПГГПУ проводили в ПВК в рамках правовой практики, длившейся более двух недель. В пресс-службе регионального ГУФСИН «Звезде» рассказали, что для осужденных были организованы следующие кружки: «Танцы», «Саморазвитие», «Лепка из соленого теста», «Спортивные игры на свежем воздухе», «Актерское мастерство» и кружок по лепке из пластилина «В детство».
Кроме того, в колонии состоялись спартакиада и два квеста - «Путь супергероя» и «Путешествие с мячом». Завершился лагерь грандиозным концертом, участвовали в котором все (!) сидельцы. Общение со студенческой молодежью им так понравилось, что в финале педагоги-практиканты удостоились огромного пирога.
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